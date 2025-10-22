El implicado es Marcelo Salazar, de la localidad de Gobernador Garmendia. Sus declaraciones surgieron durante una capacitación política transmitida en vivo por Facebook, donde advirtió: “El que se equivoca es porque quiere, así que yo ya tengo la lista en 27 para que pasen a firmar la renuncia”. Sus palabras provocaron un amplio rechazo en redes sociales y críticas por el supuesto uso del poder político para influir en los votantes.

Fuente: Cadena 3 Argentina