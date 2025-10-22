POLÉMICA EN TUCUMÁN: AMENAZAN CON PEDIR LA RENUNCIA A QUIENES NO VOTEN AL PERONISMO
Un funcionario comunal de Tucumán generó controversia tras amenazar públicamente con despedir a los trabajadores que no voten al peronismo en las próximas elecciones
El implicado es Marcelo Salazar, de la localidad de Gobernador Garmendia. Sus declaraciones surgieron durante una capacitación política transmitida en vivo por Facebook, donde advirtió: “El que se equivoca es porque quiere, así que yo ya tengo la lista en 27 para que pasen a firmar la renuncia”. Sus palabras provocaron un amplio rechazo en redes sociales y críticas por el supuesto uso del poder político para influir en los votantes.
Fuente: Cadena 3 Argentina