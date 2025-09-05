Procesaron al principal señalado por el atentado contra Milei en la caravana libertaria en Lomas de Zamora

El juez federal subrogante de Lomas de Zamora, Luis Armella, procesó a Thiago Florentín, único detenido por los disturbios ocurridos durante la caravana de Javier Milei en esa ciudad del sur del conurbano bonaerense el pasado 27 de agosto. Florentín, de 22 años y residente en Alejandro Korn, fue visto por la Policía con una piedra en la mano en medio del momento más tenso. Aunque recuperó la libertad tras declarar, quedó imputado por atentado a la autoridad e instigación a la violencia colectiva. Fue procesado sin prisión preventiva, pero con un embargo de un millón de pesos.

De acuerdo con fuentes judiciales, no se pudo demostrar que Florentín haya lanzado la piedra que golpeó la caravana presidencial, como sostuvo el Gobierno. Tampoco se acreditó que se tratara de un ataque planificado, sino de una reacción espontánea. En su indagatoria, negó haber arrojado piedras y afirmó que asistió a la protesta convocada por una organización social a cambio de un bolsón de comida.

El joven milita en el Movimiento Teresa Rodríguez Votamos Luchar, agrupación que emitió un comunicado al día siguiente reclamando su liberación. “En el marco de la enorme expresión de bronca que se le mostró a su llegada (a Milei), nuestro compañero Thiago Florentín fue detenido”, indicaron. Y concluyeron con: “¡Libertad a nuestro compañero Thiago ya! A donde vayan los iremos a buscar”. El episodio generó una fuerte reacción oficialista. Milei debió ser evacuado de urgencia junto a su hermana Karina y al candidato José Luis Espert, luego de que la camioneta en la que iban fuera atacada a piedrazos antes de llegar a la plaza Grigera, en el centro de Lomas de Zamora.

Más tarde, el vocero presidencial, Manuel Adorni, responsabilizó al kirchnerismo: “Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro, y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación”, publicó en X. Y agregó: “Kirchnerismo nunca más”. En la misma línea, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también acusó a la oposición: “El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos”.

Por el momento, la Justicia sigue analizando las cámaras de seguridad y otros registros de la zona para precisar cómo ocurrieron los hechos y determinar si participaron más personas.