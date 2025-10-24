La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) lleva adelante este viernes la segunda jornada de medidas de fuerza. Las protestas comenzaron a las 6 y se extenderán hasta las 10, generando demoras y cancelaciones en el Aeroparque Jorge Newbery. En ese período, se estima que unos 60 vuelos podrían verse afectados.

Esta situación impactaría en los planes de más de 7000 pasajeros. La medida de realizar asambleas responde al fracaso de las negociaciones paritarias con Aerolíneas Argentinas. Desde el gremio aseguraron que la empresa “continúa sin ofrecer respuestas a los reclamos que hemos presentado desde APLA en relación con salarios, ascensos, dotación y el cumplimiento de nuestro CCT”.

Información para los pasajeros

La compañía aconsejó a quienes tengan vuelos programados entre las 5:30 y las 11:30 revisar sus correos electrónicos para conocer eventuales cambios, consultar el estado de sus vuelos en la web del aeropuerto y, si compraron los pasajes mediante una agencia, comunicarse directamente con ella.

Hace algunos días, Aerolíneas Argentinas retiró preventivamente ocho aviones Boeing 737-800 con motores CFM, tras detectarse fallas en un vuelo desde Aeroparque. Desde APLA señalaron “falta de previsión empresarial” y cuestionaron que la compañía recurriera a flotas alternativas y a la competencia para cubrir los servicios.

El gremio advirtió que “la medida de acción directa repercutirá de manera significativa en la programación de vuelos, y la misma se verá afectada durante varios días”.

Nueva jornada de protesta

El sindicato de pilotos convocó a asambleas entre las 6 y las 10 de este viernes 24 de octubre en Aeroparque. Aunque no se trata de un paro total, el impacto sobre las operaciones podría ser considerable, especialmente en las horas de mayor tráfico aéreo.

A comienzos de mes, en una jornada similar previa al fin de semana largo, se registraron demoras en 95 vuelos y más de 12.000 pasajeros afectados. Dado que Aeroparque concentra gran parte de los vuelos de cabotaje, cualquier alteración en su cronograma puede generar retrasos en otros aeropuertos del país.

Esta segunda jornada de asambleas coincide con el inicio del fin de semana electoral.