Con el amplio respaldo obtenido en las urnas, el Gobierno vuelve a impulsar la reforma laboral, ya debatida en el Consejo de Mayo. La propuesta, presentada por la diputada Romina Diez bajo el nombre de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo y respaldada por legisladores de distintos bloques, plantea un proyecto ambicioso que incluye la ampliación de la jornada laboral, flexibilización de convenios e indemnizaciones en cuotas. El oficialismo busca retomar el texto presentado a fines de 2024 como base para modernizar la legislación laboral. Inspirada en los lineamientos de la Ley Bases, la iniciativa apunta a “institucionalizar un modelo en términos económicos que modifique, actualice y mejore las condiciones que regulan la relación entre empleador y el empleado”.

El proyecto propone una modernización integral del sistema laboral, introduciendo cambios en artículos clave de la Ley de Contrato de Trabajo. Entre ellos, redefine el principio de irrenunciabilidad, amplía las facultades del empleador para ajustar modalidades laborales y actualiza los beneficios sociales no remunerativos. Se permite modificar condiciones de trabajo siempre que no sean irrazonables ni afecten aspectos esenciales del contrato, manteniendo el derecho del empleado a considerarse despedido sin causa si se vulneran esos límites. Además, se fijan plazos para impugnar sanciones disciplinarias: “dentro de los 30 días corridos de notificada la medida, el trabajador podrá cuestionar su procedencia y el tipo o extensión de la misma”.

También se redefine el concepto de beneficios sociales, incluyendo prestaciones no remunerativas como almuerzos, útiles escolares, telefonía móvil o acceso a internet. En cuanto a los pagos, se habilitan los recibos electrónicos y el uso de efectivo, cheques o acreditaciones bancarias, siempre con información detallada.

Sobre las vacaciones, se flexibiliza su otorgamiento y se permite dividirlas en tramos no menores a una semana, garantizando que cada trabajador pueda tomarlas en verano al menos una vez cada dos años. Los empleados que compartan vínculo familiar podrán solicitarlas en simultáneo.

El texto habilita que los convenios colectivos adapten sus regímenes a los nuevos modelos de producción, incluyendo bancos de horas y francos compensatorios, con un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas.

En materia de licencias por enfermedad o accidente, se mantienen los plazos de tres o seis meses según antigüedad, y de seis o doce meses para quienes tengan cargas familiares. Se suma un procedimiento para verificar certificados médicos a través de la Secretaría de Trabajo, con posibilidad de peritajes y sanciones.

El empleador deberá conservar el puesto durante un año tras el vencimiento del período de enfermedad; si no hay reincorporación, la relación podrá darse por terminada sin indemnización. El proyecto también actualiza el cálculo de intereses en juicios laborales, limitando los montos al capital actualizado por IPC más una tasa del 3% anual. Además, restringe los honorarios por cuota litis al 20% y permite a las pymes pagar sentencias e indemnizaciones en hasta 12 cuotas.

En el ámbito rural, se redefine el alcance del trabajo agrario, excluyendo a quienes desarrollen actividades ajenas al campo y manteniendo la responsabilidad solidaria de las empresas usuarias.

Uno de los ejes más destacados es el programa de incentivos al empleo: se crean bonos de crédito fiscal para empleadores que generen nuevos puestos dentro de los primeros 18 meses de la ley. Los beneficios varían según el tamaño de la empresa: 100% para micro, 75% para pequeñas, 50% para medianas y 25% para grandes, durante doce meses.

La propuesta cuenta con el respaldo de Lorena Villaverde, Gabriel Bornoroni, Mercedes Llano, José Luis Espert (en uso de licencia), Lilia Lemoine, Nicolás Mayoraz, Nicolás Emma, Guillermo Montenegro, Bertie Benegas Lynch, Manuel Quintar, Lisandro Almirón, Carlos Zapata, Nadia Márquez y Facundo Correa Llano.