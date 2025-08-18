Casta Pura Allanan por muerte y mala praxis a la clínica María Auxiliadora, manejada por Andrea Di Salvo Una denuncia y un allanamiento impulsan la investigación por la muerte de una trabajadora municipal, que falleció tras una colonoscopía en la Clínica María Auxiliadora. Se siguen sumando más denuncias a la clínica, que se encuentra en estado de quiebra y con problemas societarios, manejada por Julio "el chango" Alem y la contadora Andrea Di Salvo.