Resultados legislativos: así quedaron las listas de candidatos a senadores y diputados para CABA y PBA
Los principales partidos revelaron ya quiénes serán sus candidatos para competir el 26 de octubre en los distritos más importantes
El 26 de octubre se celebrarán las elecciones legislativas nacionales, y los principales partidos completaron las listas de candidatos a diputados y senadores en los 24 distritos del país. Se elegirán 127 diputados de las provincias y 24 senadores correspondientes a Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A continuación, se detallan las listas de las principales fuerzas políticas.
Ciudad de Buenos Aires
- La Libertad Avanza Senadores: Patricia Bullrich, acompañada por Agustín Monteverde, Pilar Ramírez y Carlos Torrendell. Diputados: Alejandro Fargosi con Patricia Holzman, Nicolás Emma, Sabrina Ajmechet, Fernando De Andreis, Antonela Giampieri, Andrés Leone, Valeria Rodrigues Trimarchi, Fernando Pedrosa, María Fernanda Araujo, Lautaro Saponaro, Paloma Linik, Juan Manuel Bensusan, Guadalupe Baulos, Roberto Andrés Campos, Daiana Bravo Ckacka, Héctor Francisco Aguirre, Cristina Liliana Ballesteros, Alberto Arco, María Vildoza y Arturo García Rams.
- Fuerza Patria Senadores: Mariano Recalde junto a Ana Arias. Diputados: Itai Hagman, Kelly Olmos, Santiago Roberto y Lucía Cámpora.
- Coalición Cívica Senadores: Marcela Campagnoli. Diputados: Hernán Reyes.
- Ciudadanos Unidos Senadores: Graciela Ocaña y Martín Ocampo. Diputados: Martín Lousteau.
- Movimiento Ciudadano Senadores: Esteban Paulón. Diputados: Alejandro Katz.
- Potencia Senadores: Juan Martín Paleo. Diputados: Ricardo López Murphy.
- Frente de Izquierda Senadores: Christian Castillo. Diputados: Myriam Bregman.
- Nuevo Más Senadores: Héctor Heberling. Diputados: Federico Winokur.
- UCEDE Senadores: Diego Guelar.
- Unidad Popular Diputados: Claudio Lozano, Eva Koutsovitis, Jonatan Baldiviezo, Nina Brugo y Pablo Bergel.
Provincia de Buenos Aires
- La Libertad Avanza Diputados: José Luis Espert con Karen Reichardt, Diego Santilli, Gladys Humenuk, Sebastián Pareja, Johanna Sabrina Longo, Alejandro Carrancio, Miriam Niveyro, Alejandro Finocchiaro, Giselle Castelnuovo, Sergio “Tronco” Figliuolo, María Florencia De Sensi, Miguel Smuckler, Maria Luisa Gonzales, Álvaro García, Andrea Vera, Joaquín Ojeda, Ana Tamagno, Carlos Pirovano, Martina Leon y Javier Sánchez Wrba.
- Fuerza Patria Diputados: Jorge Taiana acompañado por Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Teresa García, Horacio Pietragalla, Agustina Propato, Hugo Moyano (hijo), Fernanda Díaz, Sebastián Galmarini, Fernanda Miño, Hugo Yasky, Mariana Salzman y Nicolás Trotta.
- Provincias Unidas Diputados: Florencio Randazzo.
- Frente de Izquierda Diputados: Nicolás Del Caño y Romina Del Plá.
- Nuevo Más Diputados: Manuela Castañeira. //