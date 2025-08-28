Luego de cuatro meses de inacción como consecuencia de estar empatados en el número de miembros de la oposición y el oficialismo,por, los diputados de la oposición lograron destrabar la comisión

En el inicio del encuentro, la Coalición Cívica propuso como candidato al presidente de su partido, Maximiliano Ferraro, como titular de la comisión investigadora. Contó con el respaldo de los demás bloques impulsores de la comisión y, dado que el oficialismo se retiró del espacio, fue electo de forma unánime.

La vicepresidencia -que debe ser del oficialismo- quedó vacante ante la ausencia de todos sus representantes. La secretaría quedó en manos de Juan Marino (Unión por la Patria). . La Comisión se reunirse todos los martes hasta noviembre.