Luis Caputo, Karina Milei y Mario Lugones confirmaron que no asistirán a la sesión de interpelación en Diputados por “cuestiones de agenda”. Los funcionarios de La Libertad Avanza argumentaron que tenían compromisos previos incompatibles con la convocatoria, motivo por el cual Martín Menem levantó la sesión al mediodía del miércoles 15.

En sus fundamentos ante la Cámara, Caputo explicó: “No concurriré en razón de compromisos asumidos con antelación”. De igual modo, Karina Milei y Lugones presentaron excusas similares, basadas en conflictos de agenda. La decisión fue duramente cuestionada por la oposición, que promovió la interpelación y exigió responsabilidad institucional por parte de los funcionarios, denunciando que el argumento de agenda se usa para eludir el control político.

La sesión para interpelar a Caputo, Karina Milei y Lugones se levantó por falta de quórum. A las 12.30, con solo doce diputados presentes, Martín Menem dio por fracasada la reunión en la que se debía interpelar a Caputo. También suspendió la sesión programada para las 14, donde estaban citados Lugones y Karina Milei, quienes formalizaron sus ausencias.

Tras el levantamiento, los bloques opositores de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre presentaron una carta solicitando reprogramar las tres interpelaciones. “Ante las ausencias de Luis Caputo, Mario Lugones y Karina Milei a las interpelaciones convocadas para hoy, con diversos bloques exigimos que la Presidencia de Diputados reprograme las mismas para garantizar su presencia efectiva”, señala el documento firmado por Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria.

Qué sigue para Caputo, Karina Milei y Mario Lugones La Cámara deberá resolver si acepta las justificaciones de los funcionarios o adopta nuevas medidas. Mientras tanto, la tensión institucional persiste, a la espera de definir si las interpelaciones continuarán sin ellos o si serán citados nuevamente mediante otro procedimiento.