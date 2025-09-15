Según un análisis reciente del Financial Times, el presidente Javier Milei atraviesa la mayor crisis de su gestión a menos de dos años de asumir. La combinación de escándalos de corrupción, la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y una recuperación económica estancada ha generado preocupación entre votantes y mercados, a poco más de un mes de las elecciones de medio término de octubre. La periodista Ciara Nurgent señaló que el primer año de Milei mostró “logros visibles” como la desaceleración de la inflación y un plan de austeridad con “sólido respaldo popular”, pero en los últimos meses la situación se ha deteriorado. Un escándalo que involucra a Karina Milei, secretaria de Presidencia y hermana del mandatario, junto con la derrota electoral por más de 13 puntos frente al peronismo, refleja una “distancia preocupante” con el electorado.

El análisis destaca además la falta de consensos en el Congreso, donde el oficialismo es minoría, lo que provocó el rechazo de proyectos clave como la emergencia en discapacidad, el financiamiento universitario y la redistribución de los ATN, todos vetados por el Ejecutivo. Esto refuerza la percepción de un gobierno debilitado, con un índice de aprobación presidencial que cayó por debajo del 40%. El diario describe a Milei como un presidente “belicoso” que, tras la derrota en Buenos Aires, mostró un “inusual arrepentimiento”. Nurgent advierte que los gobernadores presionarán al gobierno debilitado para obtener fondos a cambio de apoyar sus reformas, lo que obliga a Milei a actuar con rapidez y lograr acuerdos para sostener su agenda.

El Financial Times concluye que la frustración de los votantes ante la demora en la recuperación económica podría profundizar la crisis si no se muestran señales claras de gestión eficaz, mientras Milei enfrenta el desafío de reforzar su presencia política y recuperar la confianza de ciudadanos y mercados antes de las elecciones de medio término.