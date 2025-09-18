La oposición alcanzó el quórum y busca rechazar el veto de Javier Milei a la reforma de la Ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Antes de la sesión en el Senado, el Gobierno intensificó sus críticas a la oposición: “Tratan de voltear al Presidente”. Desde el kirchnerismo, hubo fuertes reclamos para que se reglamente la Ley de Emergencia en Discapacidad. La senadora de Unión por la Patria, Florencia López, planteó en una cuestión de privilegio que el Gobierno debe poner en marcha la norma, cuyo veto presidencial ya fue rechazado por el Congreso.

López cuestionó: “Este Gobierno no escucha, se creen por encima de la ley, superiores a la Constitución. Queremos exigir que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el Presidente reglamenten la Ley de Emergencia por Discapacidad, porque al pueblo se le está acabando la paciencia”.