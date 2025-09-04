Nueva sesión conflictiva para el Gobierno: el Senado se prepara para rechazar el veto de Javier Milei a la Ley de Discapacidad. La oposición logró los votos necesarios para habilitar el debate sobre el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Desde las bancadas opositoras en la Cámara alta lanzaron fuertes críticas al Gobierno por la decisión de Milei de vetar la norma.

En el inicio del debate, Daniel Bensusán (Unión por la Patria) expresó: "Milei dijo que les iba a cortar un brazo a los funcionarios que cometieran actos de corrupción. ¿Ya debería haber varios sin brazos, no? Porque la realidad es que estos sobreprecios, las coimas y estos hechos que salieron a la luz son una vergüenza".