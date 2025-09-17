La oposición buscará hoy en la Cámara de Diputados revertir los vetos del presidente Javier Milei para confirmar las leyes de aumento del financiamiento universitario y la declaración de Emergencia en Pediatría, debido a la crisis en el Hospital Garrahan, entre otros proyectos que el Gobierno intenta frenar.

El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA), aliado con el PRO, llega debilitado a la sesión para alcanzar el tercio de votos necesario para sostener los vetos, tras la derrota en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre frente al peronismo. Desde hace meses, el Gobierno arrastra varias derrotas en el Congreso, en la antesala de los comicios legislativos del 26 de octubre.

En la oposición había confianza, aunque con cautela, respecto a insistir con las leyes que incrementan los fondos para el Garrahan y las universidades nacionales. Sin embargo, en las últimas horas la Casa Rosada desplegó distintas maniobras para sumar respaldo y proteger los vetos, ofreciendo nuevos recursos a gobernadores aliados y dialoguistas, además de anunciar futuros aumentos para el personal del Garrahan.

Si los dos vetos son rechazados, significará un golpe fuerte para el Gobierno, ya que en el Senado la oposición dispone de una mayoría de dos tercios para ratificar la insistencia en ambas leyes.