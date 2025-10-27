Tras imponerse en las elecciones legislativas nacionales de 2025, el presidente Javier Milei adelantó que se tomará “algo de tiempo” para definir quiénes integrarán su nuevo gabinete de ministros. “El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso. Lo importante es conseguir las reformas. El instrumento es el nuevo Gabinete y lo tengo que armar”, declaró Milei en diálogo con Antonio Laje en A24.

Luego agregó: “¿En la cabeza de quién estaba de que pudiéramos ganar en la provincia de Buenos Aires? Eso reconfigura la estructura política que tengo que armar para negociar y sacar leyes que yo me comprometí con los argentinos". Y completó: “¿Cuando cambia la Cámara? Tengo algo de tiempo", haciendo referencia al 10 de diciembre, fecha en la que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Aunque evitó dar nombres, el mandatario señaló que ya decidió quién reemplazará a Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. En cuanto a Defensa, comentó que aún debe mantener una conversación con el actual ministro Luis Petri, quien dejará su cargo para asumir como diputado por Mendoza.

Milei también destacó el rol del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien en los últimos días había sido objeto de rumores sobre su continuidad: “Veremos a la luz del nuevo gabinete cómo van a quedar las cosas”, afirmó.

El Presidente aseguró además que no habrá modificaciones en su círculo más cercano, conocido como el “Triángulo de Hierro”, integrado por su hermana Karina y Santiago Caputo. “¿Dónde estaban ayer mientras yo daba mi discurso? No va a cambiar eso", sostuvo.

Durante la celebración en el Hotel Libertador, Milei estuvo acompañado por Karina Milei, Santiago Caputo, Manuel Adorni, Diego Santilli y Patricia Bullrich.

El mandatario interpretó el resultado electoral como un mandato claro de la sociedad para avanzar con su agenda de reformas. Afirmó que “ayer fue el punto bisagra”, al considerar que el respaldo recibido por el oficialismo fue contundente. “Está claro que podemos empezar a trabajar de manera más profunda y con mejor capacidad de conseguir resultados las reformas que faltan”, expresó con optimismo.

En su análisis del resultado, Milei subrayó que “la moneda no estaba en el aire, sino en manos de los argentinos. Y dos tercios decidieron que quieren abrazar las ideas de la libertad, con matices, y ese camino que trae la prosperidad”.

El jefe de Estado atribuyó el logro a la ciudadanía: “Los argentinos determinaron que decidieron subirse al camino, subirse a la autopista que va a hacer grande la Argentina nuevamente. O sea, eso es mérito de ellos”.

Finalmente, destacó que su gobierno es solo un medio para alcanzar esos objetivos: “Nosotros solo somos un instrumento. Este instrumento, si usted quiere, va más por derecha y más rápido. Pero entendemos que hay otras personas que quieren este mismo lugar, con una dinámica distinta”.

Concluyó dejando abierta la posibilidad de consensos políticos: “Yo creo que hay un lugar para el diálogo y el debate que podemos hacer las cosas para que salgan mejor”.