El presidente de Estados Unidos Donald Trump acuso al presidente de Colombia Gustavo Petro de no luchar contra el narcotrafico en su país "El narcotráfico se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia y Petro no hace nada para detenerlo a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de Estados Unidos, que no son más que una estafa a largo plazo”.sodtuvo Trump.

Por su parte Petro público su respuesta ante tremenda “Yo respeto la historial, la cultura y los pueblos de Estados Unidos. No son enemigos míos. El problema es con Trump, no con los Estados Unidos”.

Horas después, el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano publicó una respuesta oficial, en un comunicado de prensa en el que “rechaza las declaraciones ofensivas y des obligantes al Presidente de los colombianos, Gustavo Petro Urrego, y la amenaza directa contra la soberanía nacional”. La Cancillería señala a Trump de plantear “una intervención ilegal en territorio colombiano” y advierte que acudirá “a todas las instancias internacionales en defensa de nuestra soberanía como Estado y la dignidad de nuestro presidente”.