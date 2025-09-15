El Juzgado Federal N° 2 de Catamarca hizo lugar a una medida cautelar y ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restituir, en un plazo de 24 horas, todas las pensiones no contributivas por invalidez suspendidas en la provincia y abonar los haberes retenidos a los beneficiarios. La resolución, firmada el viernes por el juez Guillermo Díaz Martínez, también prohibió al organismo continuar con auditorías basadas en la normativa cuestionada y aplicar nuevas suspensiones hasta que se dicte sentencia definitiva en la causa, aunque esta última medida ya había sido adoptada por el Ejecutivo la semana pasada.

La decisión buscó atender de urgencia la delicada situación de un grupo especialmente vulnerable, cuya subsistencia depende de estos ingresos. La acción de amparo que originó el fallo fue impulsada por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores, ciudadanos en nombre propio y el Defensor del Pueblo de Catamarca. Ellos demandaron al Estado Nacional a través de la ANDIS para que se anularan las suspensiones de pensiones por invalidez laboral en la provincia, que se adecuaran las auditorías a parámetros legales y constitucionales, y que se declarara la inconstitucionalidad del decreto 843/24, el cual endureció los requisitos de acceso a las pensiones. Los demandantes argumentaron que al exigir una incapacidad total y permanente del 66% y la falta de un empleo formal registrado, el decreto resulta inconstitucional, ya que vulnera principios de progresividad y no regresividad en materia de discapacidad. Asimismo, calificaron las auditorías como “irregulares y lesivas”, con notificaciones defectuosas, plazos exiguos, largas distancias hasta los centros de atención y, en algunos casos, ausencia de personal para realizar las revisiones.

Según el expediente, en Catamarca las bajas comenzaron en julio, cuando los beneficiarios detectaron la suspensión por la falta de pago. Luego, algunos recibieron cartas documento con un lenguaje técnico complejo y supuestas fallas en los requisitos formales. Los afectados sostuvieron que estas irregularidades les impidieron ejercer adecuadamente su defensa administrativa y lesionaron el debido proceso, al tiempo que acusaron a la ANDIS de buscar reducir costos a expensas de un sector vulnerable. Consideraron, por ello, que el amparo era la única vía idónea para recuperar con urgencia derechos vulnerados por normas y procedimientos arbitrarios e inconstitucionales.

El fiscal federal de Catamarca, Santos Reynoso, ya había dictaminado a favor de la competencia del tribunal, la legitimación de los demandantes, la admisibilidad del amparo y la procedencia de la medida cautelar. Por su parte, el juez Díaz Martínez remarcó que el Defensor del Pueblo de Catamarca contaba con legitimación suficiente para intervenir, en especial ante la vacancia del Defensor del Pueblo de la Nación y la falta de una ley reglamentaria sobre acciones colectivas.

La decisión judicial se dictó sin dar intervención previa al Estado Nacional, al considerar la vulnerabilidad de los beneficiarios y el carácter alimentario de las pensiones. El juez entendió que estaba acreditada la verosimilitud del derecho de los amparistas a no ser despojados de sus pensiones sin causa legítima y el peligro en la demora, es decir, el riesgo de un agravamiento de la situación o de daños irreparables si no se resolvía de inmediato.

Finalmente, el Juzgado Federal de Catamarca ordenó notificar al Registro de Procesos Colectivos para verificar la existencia de causas similares y, de no haberlas, inscribir el presente caso. Esto significa que, aunque la medida cautelar tiene validez únicamente en Catamarca, podría servir como antecedente para otros reclamos.