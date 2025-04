Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes y dirigente cercana a Cristina Kirchner, lanzó duras críticas contra Axel Kicillof por su decisión de desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, calificándola como “unilateral y completamente inconsulta”. En diálogo con radio Urbana Play, expresó su sorpresa: “Nos sorprendió muchísimo lo que anunció el gobernador porque no era lo que habíamos quedado. Fue una decisión unilateral que entendemos que no fue del todo buena”, recordó además que el domingo anterior todos los miembros de Unión por la Patria se habían reunido para coordinar la estrategia electoral.

“La política se debe resolver con consensos dentro del espacio; no se puede actuar de forma individual y caprichosa”, dijo Mendoza, y remarcó que desde su lado no buscan confrontar, pero “el que rompió el proceso conjunto fue Axel”. Afirmó también que “el gobernador tendrá que explicar por qué no acompañó a Cristina, quien pedía una elección unificada”.

Además, recordó que la expresidenta ya había señalado que, si se separaban los comicios, consideraría postularse. “Si hay diferencias, que se definan en las urnas, la gente tiene que elegir”, sentenció. Y desafió: “Si tienen tantas diferencias con Cristina, si la quieren jubilar o sacar del juego, que lo decida la ciudadanía en una elección”.

En ese contexto, Cristina Kirchner podría competir como candidata a legisladora provincial por la Tercera sección electoral, enfrentándose a referentes como Jorge Ferraresi (Avellaneda), Fernando Espinoza (La Matanza), Mario Secco (Ensenada) o Andrés Watson (Florencio Varela), todos alineados al Movimiento Derecho al Futuro.