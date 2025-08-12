A pocos días de que venciera el plazo fijado por el Tribunal Oral de la causa “Vialidad” para que Cristina Fernández de Kirchner y los demás condenados pagaran $684 mil millones en concepto de decomiso por perjuicios al Estado, la expresidenta presentó un escrito junto a su defensa para impugnar la orden de ejecución de sus bienes y pedir que se deje sin efecto. También cuestionó el accionar de los fiscales y defendió la legitimidad de su patrimonio. El TOF 2 había dispuesto que el miércoles a las 09:30 los condenados depositaran el monto —equivalente a 537 millones de dólares— como sanción por las maniobras de defraudación en obras viales en Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, adjudicadas a Lázaro Báez, también condenado junto a José López, Nelson Periotti y otros exfuncionarios. Peritos de la Corte actualizaron la cifra a partir de los $85 mil millones fijados en 2022, aplicando el IPC del INDEC.

En el escrito presentado, junto a los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, Fernández de Kirchner respondió a la intimación del TOF, recurrió a la Casación y cuestionó el monto del decomiso, solicitando la nulidad de la sentencia que lo calculó. Alegó que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola no realizaron una investigación patrimonial que probara con certeza cuáles bienes encuadraban en el artículo 23 del Código Penal y que la sentencia no determinó de forma precisa cuáles eran producto o provecho del delito. Afirmó no poseer bienes vinculados al hecho enjuiciado y sostuvo que toda su evolución patrimonial y la de su familia es legítima, citando causas donde fue sobreseída por enriquecimiento ilícito, lavado y negociaciones incompatibles.

También cuestionó la metodología del cálculo, impugnando el procedimiento del tribunal por convertir sin debate una estimación provisoria en definitiva, afectando el derecho de defensa y el derecho de propiedad. Denunció trato desigual y falta de fundamentación, señalando que se optó por el IPC sin explicar el rechazo de otras metodologías como tasas bancarias. Aseguró que esto elevó cien veces el monto del decomiso, configurando un proceso confiscatorio prohibido por la Constitución, y advirtió sobre prácticas “inquisitivas y totalitarias” con grave impacto institucional. Calificó la decisión como un “disparate jurídico” que podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado.

El TOF 2 deberá resolver si suspende la ejecución de los bienes, mientras que la Casación evaluará el recurso contra la actualización del monto, fijado en $684.990.350.139,86, la cifra más alta registrada en un decomiso penal en el país.