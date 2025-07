El Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py intimó este lunes a la ex presidenta Cristina Kirchner y a los otros ocho condenados en el caso “Vialidad” a abonar 684 mil millones de pesos en concepto de decomiso por la maniobra fraudulenta probada en la causa. Según informaron fuentes judiciales a Infobae, los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu otorgaron a las partes un plazo de 10 días hábiles para cumplir, que vence el 13 de agosto a las 9:30, dado que las próximas dos semanas son feria judicial y esos días no cuentan. Si no se paga, el dinero —para el cual se habilitó una cuenta especial en el Banco Nación— se recuperará rematando los bienes registrados a nombre de los condenados.

Los 684 mil millones no se dividen proporcionalmente: la obligación es solidaria, por lo que los condenados deberán acordar cómo se distribuye el pago entre ellos. En dólares al cambio oficial son 537 millones. Se espera que algunos presenten apelaciones a la decisión del tribunal. En el caso de Cristina Kirchner, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola presentaron un inventario de bienes a su nombre: una caja de seguridad con 4,5 millones de dólares (de su hija Florencia), otra con un millón de dólares, propiedades en Santa Cruz y Buenos Aires y empresas como Los Sauces, titular del departamento donde cumple su prisión domiciliaria. Todos esos bienes están embargados y podrían ser subastados para cubrir la deuda. El tribunal explicó que el decomiso corresponde a la “determinación fehaciente del daño al erario público que fue provecho de un grave hecho de corrupción”. La causa comprobó que entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina, se cometieron irregularidades en las obras adjudicadas a Lázaro Báez en Santa Cruz. El monto original del veredicto en 2022 fue de 85 mil millones de pesos, actualizado por los peritos oficiales de la Corte Suprema según el IPC del INDEC. En contraste, el perito de Cristina Kirchner calculó apenas 42 mil millones, usando otra metodología basada en la tasa pasiva promedio del Banco Central.

El tribunal respaldó el cálculo de los peritos oficiales: “Las razones de la experta contable son sólidas y justificadas, y ninguno de los otros peritos impugnó su metodología”, indicaron los jueces. También rechazaron el cálculo del perito de Cristina Kirchner por haber partido de un valor de referencia distinto al adoptado por los demás peritos.

Además de Cristina Kirchner, los condenados que deberán afrontar el pago son Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nelson Periotti y cinco ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz. Todos permanecen detenidos; la ex presidenta y Periotti cumplen prisión domiciliaria.