En el marco del juicio por la expropiación de YPF, Argentina formalizó un pedido a la jueza Loretta Preska, del tribunal de Segundo Circuito de Nueva York, para que reconsidere el fallo que obliga al país a recolectar mensajes y comunicaciones en dispositivos móviles de ciertos funcionarios y exfuncionarios. Si la respuesta es negativa, podría presentarse una nueva apelación. Desde la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) se detallaron las dos mociones presentadas.

“La primera moción de reconsideración se refiere al requerimiento a la República Argentina de recolectar y producir comunicaciones y documentos almacenados en dispositivos, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería personales de ciertos funcionarios actuales y anteriores”, señalaron. El argumento central es que el tribunal omitió una cuestión fundamental: bajo el derecho estadounidense, solo se pueden ordenar documentos que estén en “posesión, custodia o control” del requerido, y Argentina no tiene dominio sobre los dispositivos y cuentas personales de sus funcionarios. El escrito también subraya que, de acuerdo con la legislación argentina, estos elementos son de propiedad inviolable de sus titulares, sin que el propio Estado pueda acceder a ellos. Por ello, se pide reconsiderar la orden al no cumplirse el requisito de control exigido. “La segunda moción pide revisar los pedidos de discovery sobre activos de la República Argentina que no pueden ser ejecutados. Se reclama que la jueza desatendió jurisprudencia relevante, como el fallo de la Corte Suprema en el caso NML Capital, que establece que solo pueden pedirse datos de activos susceptibles de ejecución, y que permitir requerimientos ilimitados contradice ese criterio”, agregaron.

La orden desde Estados Unidos llegó a fines de julio, cuando Preska ordenó al Estado argentino entregar un gran volumen de información sobre funcionarios y exfuncionarios, entre ellos el ministro de Economía Luis Caputo y Sergio Massa, ex titular de Hacienda y candidato presidencial en 2023. El pedido abarca mensajes personales, correos oficiales y privados, además de contenidos de aplicaciones como WhatsApp, junto con información del Banco Central. Todo en el marco del proceso de “discovery” del alter ego, destinado a probar que el Estado y la petrolera actúan como una sola entidad.

El caso se enmarca en el litigio por la expropiación de YPF, dispuesta en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner. En esa causa, Preska condenó hace dos años al Estado argentino a pagar una suma multimillonaria que, con intereses, ronda los USD 18.000 millones.

Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, explicó que Burford Capital, principal beneficiario del fallo, busca que Argentina entregue información sobre las empresas que el Ejecutivo planea privatizar, es decir, activos embargables. Sin embargo, a mediados de agosto, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió que el país puede esperar el resultado de la apelación sobre la entrega de acciones de YPF sin desprenderse de esos títulos ni ofrecer otras garantías. Así quedó en suspenso la orden que Preska había dictado el 30 de junio.

El fallo optó por la alternativa más favorable para el país. “Las acciones del gobierno en la petrolera podrán seguir en la Caja de Valores mientras la Corte analiza la apelación”, explicó Maril. “De este modo, Argentina puede apelar la entrega de los títulos sin comprometer activos como garantía”, añadió.

La decisión fue celebrada por el Ministerio de Economía, que destacó la aceptación de la participación del gobierno de Estados Unidos como “amicus curiae” en favor del país.

Por su parte, la Procuración del Tesoro resaltó lo dispuesto por Catherine O’Hagan Wolfe, secretaria del tribunal: “Esta decisión garantiza que la República Argentina mantenga la participación mayoritaria del Estado en la compañía mientras se desarrolla la apelación, lo que constituye un paso decisivo en la defensa de un activo estratégico y de los intereses de todos los argentinos”.