El Juzgado Federal N°1 de Formosa condenó a cuatro hombres a dos años de prisión por la caza ilegal de un yaguareté (Panthera onca), especie declarada “Monumento Natural Nacional” en 2001. Tres de los acusados cumplirán la pena bajo arresto domiciliario y el restante recibió condena en suspenso.

De acuerdo al informó del sitio de noticias formoseño Agenfor, esta acción se dio en el marco de un juicio abreviado donde los acusados Viterman Ponce de León (37), Walter Hugo Ponce de León (44), Claudio Hugo Cisneros (29) y Máximo Cisneros (60) admitieron la comisión del delito y, a través de sus abogados defensores, acordaron con el Ministerio Público Fiscal y los querellantes admitidos diciembre con permisos especiales sólo para trabajar.