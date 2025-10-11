Dentro del sube y baja de las últimas semanas el riesgo país volvió a bajar y cayó casi 16%, por debajo de los 1.000 puntos, y esto ocurrió por la recuperación de valor de los bonos en dólares en la víspera ante la intervención del Tesoro de EEUU en el mercado cambiario y el anuncio de un swap por u$s20.000 millones con el Banco Central. En sentido opuesto, ayer viernes, los títulos argentinos en el exterior cerraron a la baja, por lo que se estima que el índice que mide JP Morgan experimente un leve rebote en su próxima actualización. En consonancia, las acciones de las empresas argentinas en Wall Street también bajaron fuerte ante un mal clima global.

Para el gobierno argentino el viernes terminó con algún grado de alivio :se conoció que el riesgo país perforó 1.000 puntos básicos y volvió a los tres dígitos: 902 puntos, su nivel más bajo desde inicios de septiembre, ultimo dia habil antes de las lecciones bonaerenses que implicaron una fuerte derrota para LLa.