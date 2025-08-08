Se presentó en la Cámara Alta del Congreso Nacional ón un proyecto de ley con el objetivo de restringir aún más el uso de productos de vapeo, especialmente entre menores de edad. El proyecto presentado propone prohibir expresamente la venta y entrega gratuita de estos productos a menores, sancionar su incumplimiento con multas, clausuras y decomisos, y establecer la prohibición total de su exhibición, publicidad, promoción y patrocinio.

El proyecto se fundamenta en la necesidad de proteger a los adolescentes de productos que, según la autora, “generan adicción y daños a la salud”, y señala que el uso de vapeadores entre jóvenes ha aumentado en los últimos años. Desde la organización de usuarios World Vapers’ Alliance señalan que la prohibición no impedirá el acceso a los menores, pero que impide el cambio de los fumadores a una alternativa un 95% menos dañina y eficaz para dejar el cigarrillo .