Flavia Ochoa, una residente de Río Cuarto, Córdoba, presentó una denuncia judicial contra la farmacéutica AstraZeneca y el Estado argentino, alegando que la vacuna contra el Covid-19 le causó el síndrome de Guillain-Barré. La demanda, que ya se encuentra en el Juzgado Federal de Río Cuarto, es la primera de su tipo en Argentina y busca una compensación de $100 millones.

Según relató Ochoa en una entrevista con medios locales, sus síntomas comenzaron el mismo día que recibió la dosis de refuerzo de la vacuna de AstraZeneca. “Empecé con calambres fuertes, se me movían las piernas, y el mismo día, cuando me quiero levantar, no responden más y no me puedo mover,” explicó la denunciante. “A las horas, no sentía los brazos ni podía moverlos.”

Flavia Ochoa ya había recibido dos dosis de la vacuna de Sinopharm antes de recibir la dosis de AstraZeneca. Después de diversos estudios médicos, se le diagnosticó el síndrome de Guillain-Barré, una rara afección que afecta al sistema inmunológico, mediante una punción lumbar.

La denunciante afirmó que los médicos que la atendieron en varios hospitales de Córdoba certificaron que su condición está asociada a la vacuna de AstraZeneca. “Me cambió totalmente la vida, no puedo trabajar, me tengo que mover en remís, ando con andador. Un montón de cosas no las puedo hacer, tengo dolores nuevos y rehabilitación tres veces por semana,” detalló Ochoa.

Ochoa también culpó al Estado por su situación, señalando que su confianza en las vacunas ha disminuido considerablemente. “Hubiera sido mejor agarrar Covid y no que me pasara esto con la vacuna,” expresó.

AstraZeneca admitió previamente que su vacuna contra el Covid-19 puede causar efectos secundarios, aunque no se ha probado científicamente la vinculación directa con el síndrome de Guillain-Barré. Organismos oficiales como la Agencia Europea del Medicamento y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. han avalado la eficacia del medicamento, calificando los casos adversos como "muy raros."

La farmacéutica británica anunció el 8 de mayo que retirará del mercado su vacuna contra el Covid-19 debido a la falta de demanda, tras haber vendido más de 3.000 millones de dosis en todo el mundo. Esta decisión no se debe a preocupaciones de seguridad, sino a razones comerciales.