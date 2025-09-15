La actividad en el sector metalúrgico sigue sin recuperarse durante agosto con una caída interanual del 6,1% y un retroceso del 2,3% respecto de julio, según el informe publicado hoy por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

Para la entidad gremial empresaria se suceden “fuertes caídas en sectores estratégicos y el uso de la capacidad instalada en valores más bajos en términos históricos”, llegando estar en el presente a un 1/% por debajo de su máximo nivel histórico de producción.

Capacidad empelada en niveles de pandemia.

Siempre de acuerdo al informe fabril, el nivel de utilización de la capacidad instalada se ubicó en 44,8%, un registro comparable al de marzo-junio de 2020 durante la pandemia. La caída impacta en todos los subsectores estratégicos: Fundición (-14,4%), Autopartes (-12,6%) y Bienes de Capital (-8,1%). La única excepción fue Carrocerías y Remolques, que mostró un incremento del 6,8%.

Ante este panorama el titular de ADIMRA, Elio Del Re, sostuvo que “la industria nacional atraviesa niveles productivos muy bajos, que ni siquiera alcanzan a revertir la profunda caída de 2024”. Y advirtió: “Necesitamos políticas activas que reconstituyan el tejido productivo, porque de lo contrario los niveles actuales pondrán en riesgo el empleo. La salida para el país es con más industria y con todos los sectores trabajando en conjunto”.

Analizando los numero por provincias, ADIMRA señaló que sólo Santa Fe logró mantenerse en terreno positivo con una variación de 0,2%. Córdoba (-4,5%), Mendoza (-4,4%) y Entre Ríos (-2,7%) mostraron retrocesos, mientras que Buenos Aires registró la mayor caída con -8,7%.

El empleo sectorial también reflejó el deterioro: bajó 2,9% en la comparación interanual y 0,5% respecto de julio.