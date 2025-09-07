Si bien en la primera hora de apertura de la jornada electoral se habían reportado algunos problemas para iniciar la actividad en unas pocas meses electorales, el ministro de Gobierno de PBA Carlos Bianco sostuvo que: "Está todo dentro de la normalidad, con total tranquilidad y normalidad. Vamos a seguir monitoreando todo el día en conjunto con la Junta Electoral, con la Policía de la Provincia y el Correo Argentino".

Otro ministro que salió a confiar que todo funciona con normalidad fue Javier González responsable del área de Seguridad quien afirmó: "Desde las 8 de ayer hay personal policial en todas las escuelas, que pasó la noche garantizando la seguridad de los cuartos oscuros, las urnas. Hoy tenemos más de 32.000 efectivos trabajando en la seguridad interna y exterior. Tenemos 5.300 efectivos federales que están colaborando con este proceso y estamos en permanente comunicación con los coordinadores del Ministerio de Seguridad de la Nación, los responsables de todo el operativo de las fuerzas federales. Hasta ahora no se registró ningún incidente de violencia, ninguna situación conflictiva, así que todo marcha de acuerdo a la normalidad de estos actos eleccionarios"

Recordemos que están habilitados a votar 14,3 millones de bonaerenses.