En una entrevista reciente, el Dr. Gustavo Rago explicó las razones que lo llevaron a renunciar a su cargo como subsecretario de Dirección Médica en Olavarría. Rago, quien llegó a la gestión en diciembre de 2023 como parte del Consejo Administrativo de Salud presentado por el intendente Maximiliano Wesner, expresó que no logró sentirse cómodo en su rol.

Según sus propias palabras, Rago manifestó que "no me pude adaptar a este nuevo esquema, no me sentí cómodo", lo que lo llevó a presentar su dimisión tres meses después de asumir el cargo. A pesar de su intención de formar un equipo de trabajo con profesionales destacados, como los doctores Nagel y Pereyra Díaz, quienes también renunciaron, Rago lamentó que no pudieron lograr la empatía necesaria para trabajar en conjunto.

El médico reconoció que la situación no fue la esperada y que, por el bien del municipio y del intendente, decidió dar un paso al costado. Aunque siente frustración por no haber podido llevar adelante sus ideas, Rago destacó que el Hospital sigue funcionando con su plantel de profesionales, a pesar de los desafíos y reclamos salariales.

En cuanto a la situación del Hospital Municipal y los reclamos salariales, Rago reconoció la justicia de las demandas, pero señaló que los paros dentro del ámbito hospitalario son perjudiciales para los pacientes. Hizo hincapié en la importancia de encontrar soluciones sin perjudicar la atención médica, especialmente para aquellos pacientes que dependen exclusivamente del hospital para recibir tratamiento.