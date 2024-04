El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó la denominada Ley Bases que se debate en el Congreso y aseguró que le otorga superpoderes a Javier Milei cuando el Presidente “no es capaz de gobernar ni sus propios impulsos”,

Al opinar sobre el proyecto que el Gobierno reenvió para su debate, Kicillof dijo que esta ley que cuenta con el apoyo de los opositores dialoguistas, al igual que el DNU, “pretende legalizar un saqueo”.

En diálogo con Radio 10, el gobernador adelantó que “No hay un solo artículo de esta ley que le mejore la vida a los argentinos” y criticó las facultades delegadas que le quieren dar a Milei: “Pretenden darle superpoderes a un Presidente que no es capaz ni de manejar sus propios impulsos”.

En este sentido, el gobernador explicó que “esta ley base es la misma que antes, aunque reducida a aquellos puntos que creen que pueden aprobar, que han acordado con algún sector aprobar. No es una ley comparada con la otra, que haya cambiado de orientación, de norte, es lo mismo quitando aquellos elementos que no consiguieron acordar con determinados sectores”.

Por otra parte, cuestionó que al ser la misma ley, sigue sin ser “mejor” que la presentada a principios de año. “Estamos hablando de la misma ley, más corta pero no mejoró en nada, y cuando digo que no mejoró en nada, yo tengo un mandato que es proteger a los y las bonaerenses y no hay un solo artículo de esta ley que proteja o que amplíe un derecho de los bonaerenses o de los argentinos, no hay uno”, lamentó.

Y ejemplificó con algunas cuestiones concretas de la gestión de Milei: “no amplía ningún derecho y además no revierte los tarifazos, no devuelve el salario docente, no reactiva la obra pública, no le da comida a los comedores, no le da medicamentos a los enfermos oncológicos, no asegura financiamiento a las universidades, o sea que no solo no mejora, sino que empeora”. (DIB)