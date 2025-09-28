Se conoció un nuevo estudio estadístico sobre la difícil situación que atraviesan las pymes en Argentina, en particular las pymes industriales. Según el informe elaborado por la Asociación de Industriales Pymes Argentinos (IPA) en el sector que se perdieron más de 200.000 puestos de trabajo, al mismo tiempo que advirtieron que el derrumbe del consumo “asfixiará a las fábricas nacionales” si no se adoptan medidas urgentes para revertir la tendencia.

Además en el detalle del documento se puede leer que la capacidad instalada de las pymes se ubica en apenas 58,2%, con una caída interanual de 1,5 puntos. Sectores clave como el automotriz (-8,1%) y el químico (-5,8%) encabezan la retracción. “De cada 10 máquinas que hay en las fábricas, cuatro están paralizadas”, lamentó el titular de IPA, Daniel Rosato, quien aseguró que “el plan financiero del derrame nunca llegó y la crisis dejó casi sin respirar a las fábricas”.

El informe también mostró que en los últimos 18 meses se perdieron 272.880 puestos de trabajo formales y que el consumo continúa en picada: las ventas cayeron 9% y el canal mayorista acumula 24 meses consecutivos de resultados negativos.El trabajo también señala que las ventas en supermercados encadenan ocho meses de leve crecimiento, insuficiente para recuperar la caída histórica.