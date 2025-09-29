La caída de la actividad industrial y de la construcción más la apertura de la importación de acero, cuyos valores se encuentran subsidiados por una dólar barato, que se viene financiando con un creciente endeudamiento en dólares del estado y los privados, son señalados desde el sector productivo como la razones principales para que Acindar se encuentre en la situación de parate productivo. Las suspensiones de las últimas horas son parte del acuerdo de suspensiones de personal que mantiene con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y que tiene vigencia hasta fin de año.

“Para prácticamente toda la fábrica por una o dos semanas por falta de demanda”, anticiparon fuentes internas. Se trata de un paso más en un proceso de degradación de la producción que empieza a preocupar por el futuro de las fuentes laborales.

La gravedad del caso lo señalan los numeros: “Casi el 90% de la gente será suspendida y seguramente así serán los fines de mes en adelante”, explicaron. Son unos 900 trabajadores encuadrados en la UOM y otros tantos contratitas.

Los suspendidos cobrarán entre el 75 y el 80 por ciento de sus sueldos. Es parte de un entendimiento que está vigente entre la UOM y Acindar que puede utilizarse cuando.

Los datos muestran un retroceso sostenido. En 2024, Acindar produjo apenas 600.000 toneladas de acero, la mitad de lo alcanzado en 2023, cuando se superó el 1,2 millón de toneladas. «En un año normal, tirando a bajo, se producen alrededor de un millón», admiten desde la propia compañía.

A la debilidad del mercado interno se suma la presión de las importaciones, principalmente desde China y Brasil. Con menos trabas burocráticas, ingresan al país acero, aluminio y materiales de construcción a precios más bajos que los nacionales.