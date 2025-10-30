Trascendieron los puntos principales sobre los que giran las negociaciones para concretar una reforma laboral . Estas negociones se dan en el marco del Consejo de Mayo, propuesta mayoritariamente elaborada por el equipo de Sturzenegger con la Universidad de San Andrés.

A grandes rasgos el proyecto de Ley, insiste en estos puntos, entre otros:

Modifica el cálculo indemnizatorio,

Cambia criterios de la antigüedad,

Fracciona las vacaciones

Modifica las condiciones de trabajo a criterio del empleador

Incorpora al salario beneficios no remunerativos: comidas, guardería, gimnasio, ropa, celular, reintegros médicos— exentos de aportes y con un tope del 10% del salario.

Otorga retribuciones variables por mérito sin que generen derechos adquiridos.

En caso de enfermedad o accidente inculpable, la reforma reduce la prestación al 80% del salario, de carácter no remunerativo

La indemnización por despido (artículo 245) mantiene el esquema de un mes por año trabajado, pero incorpora un tope de diez sueldos y excluye el aguinaldo del cálculo.

Introduce modificaciones ante instancias judiciales.

El proyecto de la Comisión de Mayo deberá estar finalizado para el 15 de diciembre.

La intención del gobierno de Milei es que el proyecto de ley cuente con el mayor consenso posible para así lograr una rápida aprobación.