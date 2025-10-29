A ello habría que agregarle los cadáveres llevados a la plaza, los cuales no estarían sumados a la cifra, según señaló el secretario de la Policía Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira.

Según precisó TN, los vecinos descendían desde Serra da Misericórdia con los cuerpos, muchos de ellos familiares o amigos suyos. Además, señalaron que podrían quedar más personas fallecidas en la zona donde se produjeron los enfrentamientos .

“Hay personas ejecutadas, muchas de ellas con un tiro en la nuca, un tiro por la espalda, esto no puede ser considerado seguridad pública”, describió el activista Raull Santiago, uno de los colaboradores en realizar el traslado.

Como consecuencia del sangriento operativo, el gobernador de Rio, Cláudio Castro, ordenó reforzar el patrullaje en todo el territorio del estado, particularmente en las principales vías, los accesos a la región metropolitana y el transporte público, según un comunicado. Por su parte, algunos funcionarios del presidente Luiz Inácio Lula da Silva se dirigirán hacia Río para mantener un encuentro con Castro.