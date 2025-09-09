A dos 2 días de las lecciones bonaerenses, el titular de la Función Ejecutiva de la provincia de La Rioja , Ricardo Quintela, sentenció en declaraciones a Radio 10 que : "Este Gobierno está en su etapa final. Yo no soy golpista ni mucho menos, pero tenemos que evitar que se siga destruyendo la república argentina".

Quintela reconoció en el diálogo con Jorge Rial, que sus afirmaciones podrían resultar “tremendistas” pero que se basa en datos de la realidad". Desde su punto de vista, Quintela aseguró que el escándalo de ANDIS y la realidad económica fueron los dos grandes motores de la derrota de La Libertad Avanzan en la Provincia.

En referencia al modelo económico vigente, el conductor de Federales, aseguró que el plan económico de la gestión de Milei - y su ministro de Economía, Luis Caputo - es un "juego financiero, que ha generado un esquema de corrupción financiera muy fuerte, donde se beneficiario muy pocos en detrimento del pueblo argentino".

Los gobernadores y un gobierno de “transición”.

Quintela se refirió al caso de las denuncias por coimas :"Lo de Spagnuolo es gravísimo. Pero es mucho más grave, si nosotros empezamos a escarbar este sistema financiero que pusieron en marcha, donde se beneficiaron unos pocos con miles de millones de dólares", afirmó.

Quintela también se refirió al papel de los gobernadores en este momento, sosteniendo que los gobernadores deben dialogar para "ver la posibilidad de definir un esquema, llegado al momento, de transición, con políticas de emergencia que pueda rápidamente llevar una cierta tranquilidad al pueblo argentino".

"Yo creo que esa transición tiene que ser de acuerdo con todos los gobernadores, con la cámara alta, la cámara baja, para ver quien se hace cargo de esta braza, que sea un gobierno de transición, por 3 o 6 meses, convocando a elecciones y tratando de tomar medidas de emergencia para atender a cierto sector vulnerable de la sociedad", sentenció.

El triunfo peronista del domingo y la figura de Kicillof

Por otro lado, sobre la abultada victoria de Fuerza Patria - por casi 14% - sobre LLA, Quintela analizó: "Sin duda esto fue una prueba de fuego para él (Kicillof) y todos los compañeros que lo acompañan".

En este escenario, de cara a 2027, Quintela aseguró que la figura de Kicillof "se agiganta" en la interna peronista. "Es una expectativa que tenemos todos, de tener un posible candidato fortalecido".