Luego de la renuncia de Alberto Fernández a la titularidad del Consejo Nacional justicialista, por la denuncia de Fabiola Yañez, el gobernador de La Rioja Ricardo Quintela, adelantó que se postulará para asumir la conducción del partido fundado por Juan domingo Perón . Quíntela volvió a reclamar a Milei que cumpla con el envió de fondos fondos que le corresponden recibir a la provincia norteña y que el libertario retiene desde diciembre.

"Hay que organizar al movimiento justicialista para las próximas elecciones", expresó Quintela y propuso armar "una mesa federal" para reunir a los principales referentes del espacio, con el fin de acomodar las cartas de cara al 2025. "El peronismo es un gigante que está dormido, que ni siquiera reaccionó con el intento de magnicidio de Cristina Kirchner", cuestionó.

"Me voy a presentar como Presidente del PJ", dijo y le envió un mensaje a los dirigentes: "Tenemos la responsabilidad de despertar a este gigante y ponerlo de pie".

Deuda y fondos bloqueados.

el gobernador se refirió al default al que cayó la provincia al no poder afrontar el pago de los Bonos Verdes. En las últimas horas, se conoció que los acreedores impulsan un juicio contra La Rioja en Nueva York.

"No desconocemos la deuda, que no es nuestra. Viene del año 2010 – 2012", dijo Quintela, pero remarcó que el default "es claramente responsabilidad del Gobierno de Milei", por la deuda que Nación no canceló con la provincia.

En diálogo con el programa No Dejes Para Mañana, de Radio Con Vos, el gobernador aseguró que con los fondos que le debe el Estado nacional podrían cubrir el pago a los acreedores. Sin embargo, no hay nadie que les de una respuesta: "No tenemos interlocutor en el Gobierno, la última vez hablamos con Guillermo Francos y le mandamos carta documento al Presidente y al Ministro de Economía".