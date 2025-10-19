Robaron en el museo del Luvre joyas napoleónicas de "valor incalculable"

Un espectacular y cinematografico robo tuvo lugar el domingo 19 de octubre, poco después de la apertura del Louvre, el museo más visitado del mundo. Varios delincuentes se apoderaron de joyas de "valor incalculable" antes de huir.

Alrededor de las 9:30, tres o cuatro ladrones accedieron a la Galería de Apolo, donde se conservan las joyas de la Corona francesa. Rompieron las ventanas con una sierra radial tras escalar desde el exterior utilizando una plataforma elevadora, según fuentes coincidentes. Las joyas estaban protegidas por vitrinas.

Los visitantes, que habían ingresado desde las 9:00, fueron evacuados rápidamente “sin incidentes”, indicó el museo a la AFP.

El monto del botín aún se evalúa, pero las joyas robadas son de un "valor incalculable", declaró el ministro del Interior, Laurent Nuñez, en France Inter/Franceinfo/Le Monde.

Construida a petición de Luis XIV, la Galería de Apolo alberga la colección real de gemas y los diamantes de la Corona, entre ellos tres piezas históricas: el Régent, el Sancy y el Hortensia.