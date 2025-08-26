Durante los primeros 7 meses del año, San Juan logró acumular 1.072 millones de dólares en exportaciones mineras durante 2025, un 87,6% más que en el mismo período del 2024.

El dato, surge del informe publicado por la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, de la secretaria de Minería de la Nación, el mismo también señala que el oro es el producto más exportado .

Solo en julio, las ventas al exterior alcanzaron los 107 millones de dólares, lo que representa un salto interanual del 206,7%. La minería no solo crece en números absolutos: también gana peso dentro de la economía provincial, representando casi el 97% de las exportaciones totales de San Juan.

En julio, la producción minera sanjuanina incremento su participación en el total de exportaciones nacionales: pasó de representar el 43,9% en julio de 2024, a ocupar el 75,4% del total en el mismo mes de este año. Y si se mira el acumuladoanual, el peso del sector también creció: del 76,2% al 86,7% en tan solo un año.