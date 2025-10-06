Desde el oficialismo sostienen que el dirigente macrista, encabezará la lista de La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert, una discusión que aun no esta cerrada ya que desde Fuerza Patria impugnaran que Santilli sustituya a Espert al tope de la boleta. Mientras tanto, y con el traje de primer candidato, Diego Santilli esgrime un discurso mediante el cual convoca a los bonaerenses que no participaron en las provinciales: “Yo por lo menos tengo que dejar el alma para pedirle a los bonaerenses que vayan a votar”. Resaltó que las próximas elecciones nacionales “serán determinantes para no volver al pasado” y sostuvo que el esfuerzo de los últimos meses “fue durísimo”, pero necesario para mantener el rumbo.

Otro asunto político que no es menor es el que ocurre con las boletas que ya están impresas y llevan la imagen de Espert, y sobre el asunto el candidato sostuvo que le gustaría que se reimprimieran las boletas,. A diferencia de las elecciones locales de septiembre, el próximo 26 de octubre votarán con Boleta Única Papel.

El legislador nacional reveló que ayer a las 5 de la tarde lo llamó alguien del oficialismo para consultarle si estaba dispuesto a encabezar la lista. Luego se comunicó con el presidente de su partido, el PRO -aliado de LLA-, Mauricio Macri, para contarle lo que estaba sucediendo. “Le dije que era una posibilidad, que todavía no había nada cierto, luego también hablé con Cristian (Ritondo)”, repasó.