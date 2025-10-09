El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó en su cuenta de X que luego de cuatro días de reuniones con el ministro de Economía Luis Caputo, se alcanzó a un acuerdo de swap de divisas por 20.000 millones de dólares

"Conversamos sobre los sólidos fundamentos económicos de Argentina, incluyendo los cambios estructurales ya en marcha que generarán importantes exportaciones en dólares y reservas de divisas", expresó el posteo. Además , manifestó que "Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez. La comunidad internacional, incluyendo el FMI, apoya unánimemente a Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos. Para tal efecto, hoy compramos directamente pesos argentinos. Además, hemos finalizado un acuerdo de swap de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central de Argentina".

También elogió la gestión de gobierno y lo instó continuar con las políticas libertarias. "El éxito de la agenda de reformas de Argentina es de importancia sistémica, y una Argentina fuerte y estable que contribuya a consolidar un hemisferio occidental próspero redunda en el interés estratégico de Estados Unidos. Su éxito debería ser una prioridad bipartidista".