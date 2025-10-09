El sector agropecuario de Argentina espera unos meses muy alentadores por niveles de cosecha récords: según la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la primera estimación de trigo 2025/26 asciende a 23 millones de toneladas, volumen que iguala el récord histórico alcanzado en la campaña 2021/22.

“Nunca vimos a los trigos así”, repiten técnicos y productores consultados en todo el país, incluso aquellos con más de tres décadas de experiencia. El informe destaca que la campaña se vio favorecida por lluvias excepcionales en julio y agosto, que en algunos casos quebraron registros de más de un siglo. En Gancedo, Chaco, las precipitaciones de agosto superaron los datos históricos de los últimos 115 años.

Con 6,9 millones de hectáreas sembradas y un rinde promedio nacional estimado en 35,4 quintales por hectárea, el trigo se posiciona muy por encima del escenario considerado normal (20 millones de toneladas). En la región núcleo, los rindes base rondan los 40 quintales por hectárea, con altísimas probabilidades de aportar una tercera parte del total nacional.