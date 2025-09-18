Nuevamente el Producto Bruto Interno (PBI) de Argentina registro una ligera contracción del 0,1% en el segundo trimestre de 2025 respecto al trimestre anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Pero en la comparación interanual, el PBI creció 6,3%, impulsado por varios sectores y componentes de la demanda. La Formación bruta de capital fijo registró el mayor avance, con un crecimiento interanual del 32,1%, mientras que la intermediación financiera aumentó 26,7%, los hoteles y restaurantes 17% y la construcción 10,6%.

El análisis trimestral desestacionalizado reflejó caídas en varios agregados: exportaciones -2,2%, consumo privado -1,1% y Formación bruta de capital fijo -0,5%, mientras que el consumo público mostró un incremento de 1,1%.

En términos interanuales, el consumo privado creció 9,9% y el consumo público 0,6%. Las exportaciones aumentaron 3,3%, acompañadas de un fuerte avance de las importaciones reales (38,3%), lo que permitió que la oferta global se expandiera 12,2%.

Entre los sectores, la agricultura, ganadería, caza y silvicultura creció 4,8%, la industria manufacturera 6,9% y la explotación de minas y canteras 6,7%. El comercio mayorista, minorista y reparaciones subió 10,3%, mientras que la pesca se desplomó 42,2% y el sector de electricidad, gas y agua cayó 1,1%.

La inversión en maquinaria y equipo aumentó 36,3% interanual, con un crecimiento destacado en los equipos de transporte (104,7%), impulsados por la producción nacional (+63,8%) y las importaciones (+256,7%). La construcción consolidó un alza anual de 10,6%.