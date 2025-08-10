Impulsada por el Schmidt Ocean Institute e investigadores del Conicet, que marcó un hito debido a su alcance y a la calidad de los datos obtenidos y cuya transmisión en vivo desde el fondo del mar se transformó en un impensado fenómeno seguido con entusiasmo por miles de espectadores.

Mediante un canal de difusión en la red de mensajería WhatsApp, los investigadores indicaron que la última inmersión de hoy alcanzará los mil metros de profundidad y agradecieron a quienes se sumaron a la propuesta para conocer el mar profundo argentino.

Finalizada la travesía, todo el material audiovisual y los datos analizados, incluidos los modelos 3D de especies emblemáticas, se publicarán en repositorios abiertos como Conicet Digital, OBIS y GenBank. La información también estará disponible en formatos educativos para escuelas, museos y clubes de ciencia.