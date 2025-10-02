La senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López, repudió el DNU 697/2025 firmado por el presidente Javier Milei que autoriza la presencia de fuerzas militares de Estados Unidos en territorio fueguino, y además alerto que se trata de “una decisión que viola nuestra soberanía y la división de poderes”. Además López salió al cruce de las declaraciones de Miguel Rodríguez, candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego, quien se manifestó públicamente su apoyo a la instalación de una base militar en la provincia austral.

La legisladora fueguina presentó en el Congreso un Proyecto de Declaración con “su más enérgico repudio al DNU 697/2025 mediante el cual el Poder Ejecutivo de la Nación autoriza el ingreso de tropas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América para participar del Ejercicio Militar TRIDENTE, a realizarse entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre de 2025 en las Bases Navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano, sin la debida autorización previa del Congreso de la Nación, en abierta violación al artículo 75 inciso 28 de la Constitución Nacional”.

“El presidente Milei quiere entregar Tierra del Fuego a una potencia militar aliada del Reino Unido, a espaldas del Congreso y en contra de la voluntad mayoritaria de los argentinos. Eso se llama traición a la patria”, expresó la senadora.

Asimismo, López remarcó que 7 de cada 10 argentinos rechazan la instalación de bases extranjeras en Tierra del Fuego, y agregó: “no somos colonia de nadie. Tierra del Fuego es parte de nuestra patria y la puerta de entrada a la Antártida. Entregarla es entregar el futuro”.