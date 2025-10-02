La posibilidad que el gobierno de Donald Trump acuerde con el gobierno de Javier Milei algún tipo de salvataje financiero a la Argentina, generó un planteo negativo a la iniciativa por parte de un grupo de senadores del Partido Demócrata los que reclamaron al Trump Senadores suspenda de inmediato cualquier ayuda financiera a la administración de Javier Milei.

La carta, enviada este lunes a la Casa Blanca, lleva la firma de 14 legisladores, entre ellos Amy Klobuchar y Elizabeth Warren, referentes progresistas con cargos clave en el Senado; Chuck Schumer, líder demócrata en la Cámara Alta; Bernie Sanders; Dick Durbin y Cory Booker, entre otros.

Los legisladores señalaron que, tras el anuncio de la posible asistencia, el gobierno argentino eliminó las retenciones a las exportaciones de soja, trigo, maíz y otros productos. Esa medida, aseguran, “marginó a los productores de soja estadounidenses en el mercado internacional” y generó una ventaja competitiva para la Argentina.

Según los firmantes, compradores chinos habrían adquirido hasta 40 cargamentos de soja argentina en apenas una semana, luego del cambio impositivo. A su vez, denunciaron que China -históricamente el mayor comprador de soja norteamericana- no adquirió cargamentos desde mayo y redujo un 51% sus compras en lo que va del año respecto a 2024.