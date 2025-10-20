La produccion metalurgica sigue generando numeros preocupantes para el sector. Segun los datos sobre el uso de la c, la misma se encuentra en los niveles de la pmademia, cuando fruto de un crisis sanitaria los traajadores no pidian ir a las fabricas para evitar una explocion de contagios

Durante el mes de septiembre la actividad metalurgica registró una caída interanual de 5,2% y retrocedió 1,1% respecto a agosto. Como consecuencia, el uso de la capacidad instalada está en su nivel más bajo desde junio de 2020.

Los datos son aportados porr el informe mensual del Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA. Durante lo que va del 2025 , el sector apenas acumuló un crecimiento de 0,7% respecto al año pasado. De esta manera, la producción se encuentra 18% por debajo de sus niveles máximos recientes y 30% por debajo de sus picos históricos.

El empleo sectorial registró una caída interanual de 3,2% y retrocedió 0,3% respecto a agosto. Desde ADIMRA trascendio que “todavía no repercutió en el desempleo” de manera completa. “Es un sector (80% pyme) que retarda todo lo posible en echar gente, están capacitados, en blanco, son de su ciudad. Hay un ‘gap’ de tiempo ahí que se sentirá más a fin de año”, plantearon.