De acuerdo al ultimo documento con información sobre inversiones extranjeras emitido por el Banco Central, la inversión extranjera directa (IED) se desplomó en el primer trimestre de 2025 y alcanzó su nivel más bajo desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Entre enero y marzo ingresaron apenas 510 millones de dólares en capital fijo (inversiones en agro, industria, hidrocarburos,etc), un 26% menos que en igual período de 2024 y una cifra incluso menor a la de la pandemia.

De acuerdo al documento, la IED del primer trimestre de 2025 fue un tercio de la registrada en 2019, cuando la gran crítica al macrismo era que la “lluvia de inversiones” nunca había llegado. Ahora, con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en marcha desde hace seis meses, la situación es peor. No solo no hubo ingreso de capitales, sino que se disparó la salida de empresas.

Las “fusiones y adquisiciones” marcaron un récord negativo de -1.182 millones de dólares, reflejo de firmas extranjeras que venden activos locales y retiran sus fondos. El dato expone que, pese al levantamiento parcial del cepo para personas jurídicas, con esas medidas no alcanza para lograr que Aregntina reciva inversiones que aumenten su producción y riqueza nacional.