El Sindicato Argentino de Trabajadores de la Industria Fideera (SATIF) y la cámara empresaria del sector integrada por la Federación de Entidades de Fabricantes de Pastas Frescas y las cámaras de Santa Fe y Buenos Aires, firmaron un nuevo acuerdo paritario en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo (C.C.T.) N° 90/90 que establece un incremento del 2% para la rama Pastas Frescas, que se aplicará durante el mes de octubre.

El acuerdo, con vigencia del 1 al 31 de octubre de 2025 , establece un incremento salarial del dos por ciento (2%). Este aumento será de carácter remunerativo y se calculará sobre los salarios básicos vigentes al mes de septiembre de 2025.