La multinacional de origen sueco SKF informo que el cerrara su planta de rodamientos en Tortuguitas, poniendo fin a más de un siglo de producción local y dejando 145 trabajadores despedidos. La empresa ( que llego a Argentina en 1917) anuncio que dejara de producir en Argentina y comenzara a importar todo lo que vende en el pais desde Brasil. La compañía fabrica componentes clave para industrias automotrices, energéticas y metalúrgicas, anunció que reconvertirá su operación en la Argentina para dedicarse a la importación desde Brasil, donde concentrará su producción regional.

"No encontramos una alternativa sostenible al cierre de nuestra planta en Tortuguitas. Es una decisión difícil, pero necesaria para asegurar la competitividad global a largo plazo", explicó Manish Bhatnagar, presidente de la Región Industrial de las Américas y Australia. El Ministerio de Trabajo bonaerense intervino para garantizar las indemnizaciones y negociar acuerdos con compensaciones superiores a las legales.

El secretario general de la UOM, Abel Furlán, criticó la medida: "Mientras el mundo cuida su producción, Argentina abre las puertas a todo lo importado. SKF se va a reconvertir en importadora y perdemos puestos de trabajo". Según la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA), la industria local muestra un estancamiento creciente: la producción cayó 5,2% interanual en septiembre y alcanza su menor nivel desde 2020. "La apertura indiscriminada promete precios bajos a corto plazo, pero sale caro a futuro", advirtió su presidente, Elio Del Re