En medio de un mercado cambiario signado por las tenciones y la incertidumbre , las tasas en pesos se vuelven a escalar. Los operadores sostienen que ya lleva varios días la falta de liquidez en el sistema y que esto podría volver a poner en escena la extrema volatilidad que se vio en la salida de las LEFIs. De hecho en esta jornada la tasa de caución a un día ya opera en el 44% TNA y el REPO interbancario toca el 57% TNA. Advierten que de continuar esta situación, es "probable" que vuelvan a subir tasas de prestamos a empresas y pazos fijos.