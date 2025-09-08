

Tras la derrota categórica que sufrió La Libertad Avanza a manos del Frente Fuerza Patria en las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires, el poder económico abre la jornada en los mercados poniendo un precio al valor del dólar con 7% de incremento con relación al viernes.

Ese es el caso de Banco Galicia, que ya se volvió trending topic en la red social "X", la divisa extranjera ya cotiza a $1460 para venta y $1.400 para compra. También es el caso de Santander y BBVA que también lo ubica en $1.460. Por su parte, Banco Nacion cotiza a $1.450.

Con la cotización ya rozando el techo de “la banda” de $1.469,2.