Los investigadores confirmaron que los tres cuerpos hallados este miércoles en una vivienda de Florencio Varela son los de las 3 chicas que estaban desaparecidas desde el viernes pasado en Ciudad Evita en La Matanza : Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15. Brenda y Morena, ambas de 20 años, eran primas, y Lara, de 15 años, era amiga de ambas. Brenda era, además, madre de un bebé de un año

La confirmación ya es oficial, aunque aun resta que sean reconocidos por familiares de las chicas. Asimismo, se informó que serán sometidos a una autopsia para determinar cómo las mataron.

Las tres jóvenes salieron de sus casas el viernes 19 de septiembre, en el Complejo 17 de Camino de Cintura y se dirigieron hacia una estación de servicio YPF, la que se encuentra ubicada frente a la rotonda. La última vez que se las vio, fue cuando subieron a una camioneta blanca en ese lugar. Una cámara registró el momento en que subían al vehículo.