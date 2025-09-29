Este lunes se concretará la indagatoria a los nuevos detenidos este fin de semana por la acción de la justicia en el marco de la causa para el esclarecimiento del triple femicidio ocurrido en Florencio Varela. La indagatoria estará a cargo del fiscal Adrián Arribas. Los detenidos que comparecerán ante el fiscala a cargo de la investigación son Ariel Giménez y Lázaro Víctor Sotacuro, quienes serán imputados formalmente por su participación en el caso que indigna y conmociona al país.

El rol de Giménez: el pozo donde aparecieron los cuerpos

en el caso de Giménez, fue detenido tras intensos operativos en Florencio Varela. De acuerdo a la investigación, fue contratado para cavar el pozo séptico en el cual aparecieron los cuerpos de las tres jóvenes asesinadas. Las declaraciones de dos vecinos resultaron fundamentales para su identificación y posterior captura. Desde fuentes judiciales trascendió será imputado por encubrimiento agravado, pese a que su participación directa en la maniobra de ocultamiento lo ubica en un rol activo dentro del caso.

Sotacuro: capturado en Bolivia tras cruzar de forma ilegal

Lázaro Víctor Sotacuro es señalado como el conductor de la camioneta blanca utilizada para trasladar a Lara, Brenda y Morena, junto a los integrantes de la banda narco involucrada en el triple asesinato. El sujeto fue capturado en un hostel de Villazón, Bolivia, después de que las autoridades comprobaran que salió del país a través de un paso fronterizo ilegal.

Tras su detención, Sotacuro fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Jujuy. Este domingo fue derivado a la provincia de Buenos Aires, donde se aloja en el penal de Ezeiza a la espera de su indagatoria.

La investigación se centra ahora en dar con otros 6 acusados que permanecen prófugos, entre ellos se ubican Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como el Pequeño J, de 20 años, quien tiene pedido de captura nacional e internacional.

La causa por el triple crimen narco en Florencio Varela continúa avanzando con celeridad y se va develando la estructura de la organización criminal responsable del asesinato de las tres jóvenes.