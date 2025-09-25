Mientras la ciudadanía no sale del estupor causado por el triple crimen de Florencio Varela, la investigación avanza velozmente, tanto que ya hay varios los detenidos por los crímenes, nos vamos enterando de algunos detalles sobre la crueldad y brutalidad a la que fueron sometidas la 3 jóvenes asesinadas.. Los resultados conocidos de las autopsias señalaron que fueron asesinadas esa misma noche. Una de las jóvenes sufrió una fractura y un hundimiento de cráneo; otra de las jóvenes presentó un "corte transversal" en el abdomen –postmortem– y en el caso de la tercera padeció golpes, puñaladas y se registró un intento de calcinar el cadáver, lo cual evidencia la brutalidad de los femicidios. La camioneta fue incendiada durante la madrugada del sábado a una cuadra de la casa.

Los primero detenidos

Ocurrió que fruto de los allanamientos la policía encontró a dos personas que quedaron detenidas, al igual que los dueños de la casa, que fueron encontrados más tarde por la policía. Fueron imputados por homicidio agravado y van a declarar este jueves, según explicó el ministro de Seguridad bonaerense.El ministro aseguró que "hay más personas involucradas": “hay una trama que tiene que seguir investigándose porque tenemos mucha más información que no estamos brindando todavía", sostuvo. La principal sospecha sobre la que trabaja el Ministerio es que los detenidos forman parte de un grupo de narcotraficantes que opera en el barrio 1-11-14 de Bajo Flores, en CABA.

Según trascendió a última hora, la sesión de tortura a las chicas fue transmitida en un vivo de TikTok a los miembros de la banda que miraban desde Villa Zabaleta; el mensaje fue: "miren lo que les pasa a los que nos roban".